Hz.Yunus’un her derde deva duası! İşte faydaları

Hz. Yunus'un duası çaresizliği döneminde balığın karnında denizin derinliğinde söylediği bir zikirdir. Yüce Allah, Yunus (As)'ı izni olmadan kavmini terk ettiği için balığın karnına hapsettirerek cezalandırmıştır. Allah, bazı peygamberlerini cezalandırmıştır. Bunun gibi örnek imtihanlar vardır. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarındaki programında Hz. Yunus'un duasının okunuşu, anlamını ve faydalarını açıkladı.

Hz. Yunus'un her derde deva olacak duası

Okunuşu

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin

Anlamı

Senden başka ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın ve yücesin. Ben zalimlerden oldum!

Hz. Yunus'un duasının faydaları