Rüyada burun görmek ne anlama geliyor?

Makam,ömür ve itibarla tabir olunur. Burnunun büyüdüğünü veya uzadığını gören maddi ve manevi kazançlar elde eder.Burnun üzerinde bir delik veya yara bulunduğunu yahut küçüldüğünü gören mal kaybeder. İşinden atılır veya memuriyetten istifa eder.Ömrünün kısaldığına da işaret olarak yorumlanabilir.

Rüyada görülen güzel burun,halin güzelliği,rüyada burnun küçük ve siyah görülmesi perişan olacağına ve birisine buğuz etmesine işaret eder.Burnun altın veya demirden olduğunun görülmesi rüya sahibine işlediği bir günahtan erişilecek zarardır..