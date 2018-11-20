Rüyada cami görmek ne anlama geliyor?

Camide namaz kıldığını gören kişi maddi rahata kavuşur. Cami yaptırdığını gören ise; insanların peşinden gideceği lider olur. Camiye girdiğini gören güvene kavuşur. Caminin kapılarını kapalı görmek planlanan işlerin umulduğu gibi gitmeyeceğini gösterir. Bekar bir insanın cami görmesi zengin bir kadınla evleneceğine de işaret sayılabilir.

Rüyada görülen cami,anne,baba, hoca gibi kendisine itaat edilmesi gereken herkestir.Görülen şehir camisi kale olarak yorumlanır.

Caminin tavanı devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.Caminin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.