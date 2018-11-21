Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüyada çizme görmek ne anlama gelir?
Rüyada çizme görmek ne anlama gelir? Devamı
Rüyayı gören için evliliğe veya yolculuğa çıkmaya işarettir.
Çizme giymek: Giyilen çizme kısa konçlu ve kalın topuklu ise, yolculuğa; kısa konçlu ve ince tabanlı ise, evliliğe işaret eder.
İLGİLİ SON HABER
HABERLER Çizme ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 08 Çizme haberi sayfamızda bulunuyor.
Demet Akalın yeni çizmeleri ile sahnelerin tozunu attırdı
Demet Akalın yeni çizmeleri ile sahnelerin tozunu attırdı
Roma, Talisca için Beşiktaş'ı bekliyor 13.05.2018 Futbol
Roma, Talisca için Beşiktaş'ı bekliyor
Çizmesine servet ödedi!
Çizmesine servet ödedi!
Hayranı Demet Akalın'a rest çekti: Çizmeleri geri vermeye hazırım
Hayranı Demet Akalın'a rest çekti: Çizmeleri geri vermeye hazırım
Demet Akalın'ın hayranı hediye ettiği çizmeleri satışa çıkardı
Demet Akalın'ın hayranı hediye ettiği çizmeleri satışa çıkardı
Demet Akalın'ın çizmeleri olay oldu
Demet Akalın'ın çizmeleri olay oldu
Çizmesi olay oldu 03.12.2013 Aktüel
Çizmesi olay oldu
Efelerin çizmesi zamana direniyor 26.09.2013 Yaşam
Efelerin çizmesi zamana direniyor
DAHA FAZLA HABER
BİZE ULAŞIN