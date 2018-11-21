Rüyada çizme görmek ne anlama gelir?

Rüyayı gören için evliliğe veya yolculuğa çıkmaya işarettir. Çizme giymek: Giyilen çizme kısa konçlu ve kalın topuklu ise, yolculuğa; kısa konçlu ve ince tabanlı ise, evliliğe işaret eder. İLGİLİ SON HABER Demet Akalın yeni çizmeleri ile sahnelerin tozunu attırdı Bodrum’da sahne alan ünlü pop sanatçısı Demet Akalın’ın yeni imajı ve çizmeleri konsere damga vurdu. 10 bin liralık çizmeleri ile sahnenin tozunu attıran Akalın artık kasnak transparan elbise giymek istemediğini hayranları ile paylaştı. Akalın'ın yeni imajı ise hayranlarını şaşkına çevirdi.