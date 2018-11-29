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Rüyada kapı görmek ne anlama gelir?
Rüyada kapı görmek ne anlama gelir? Devamı

Meslek, geçim ve kazançtır. Kapının açılması, açılmak; kapanması, kapanmak olarak tabir olunur. Bir kapıyı çalmak dua etmektir. Kapı açılırsa duası kabul edilmiş demektir. Evinin kapısının olmadığını görmek evinin düzenini yitirmektir.
Kapı yapmak veya kilitlemek evlenme teklifi ve evlenme olarak yorumlanır. Sokak kapısı, geniş rızktır. Kale kapısı, şehrin valisidir.
Kapının halkası tokmağı: Postacı veya haber olarak yorumlanır.
Bir kapı açtığını görmek: Çözülmemiş ve sonuçlanmamış problemlerin halledileceği anlamına gelir.
Açık kapıdan girmek: Huzura ve mutluluğa giden yolların önünüzde olduğu ve geleceğinizin aydınlık olduğu anlamına gelir.
Kapı eşiği: Aile ve eş demektir.
Kapı çalmak: Ortaya çıkacak olan anlaşmazlık, kavga ve tartışma demektir.

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HABERLER kapı ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 19 kapı haberi sayfamızda bulunuyor.
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