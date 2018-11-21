Rüyada şarap görmek ne anlama gelir?

Sıkıntıya elde edilen haram maldır. Rüyada bir nehirden şarap aktığını görmek dünyada bir fitneye uğramaktır.

Bir kimse şarap yapmak için üzüm sıktığını görse, devletin önemli bir kademesinde yer alır ve onun eliyle büyük hizmetler görülür. Rüyada içki içmek genel olarak, fitne, kötülük, zina gibi şeylere işaret eder.

Bazen de delilik ve akıl ve mantığı kaybettirecek bir üzüntü sebebiyle aklın gitmesine işaret eder. Şarap satın almak, kazançlı bir işe teşebbüs etmeye ve bundan kar sağlamaktır. Şarap satmak ise, başladığı karlı bir işi başkasına kaptırmak anlamına gelir.

Rüyada şarap şişesini kırmak, uğraştırıcı ticarette iflas etmektir.