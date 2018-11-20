Rüyada serçe görmek ne anlama gelir?

Serçe, ufak; fakat itibarlı bir kadındır. Serçe yavrusu çocukla tabir olunur. Elindeki serçenin uçup gittiğini gören çocuklarından birini kaybeder.

Rüyasında serçe kestiğini gören kimse galip gelmeyi arzu ettiği güçlü bir kimseye karşı zafer elde eder.

Serçenin tüyünü yolduğunu veya etinden yediğini gören kimse, şanlı, şerefli bir kimsenin malından servet sahibi olur.

Serçe tuttuğunu gören, önemli bir kişiye arkadaşlık kurar. Tuttuğu serçe dişi ise rüyası itibar ve şeref sahibi bir kadınla evlenmek olarak yorumlanır.

Etrafında birçok serçenin uçuştuğunu görmek ise, bir topluluğa lider olmaya veya herhangi bir alanda başkan seçilmeye işaret eder.