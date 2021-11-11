Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (10 Kasım)
Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:28 Son Güncelleme: 11.11.2021 07:28

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (10 Kasım)

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 10 Kasım

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazandıran numara açıklandı. Saat 21:30'da başlayan çekiliş, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Şans Oyunu severler, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar hangileri sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi ile MPİ bilet sorgulama sayfası ve 10 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve bilet sorgulama linki!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayan çekilişte 6 şanslı numara doğru tahmin eden kişiler büyük ikramiyenin sahibi olacaktı. Bu noktada 10 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve kazanan numaralar hangileri soruları merak konusu oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (10 KASIM)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 10 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

10 KASIM SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

8-31-32-55-65-71+84 SüperStar 21

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı (10 Kasım)
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