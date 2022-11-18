10 yaşındaki çocuk, kendisini takip eden kadından böyle kurtuldu | Video

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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bağlı Pottstown'da bir çocuğun kaçırılma girişimi ülkede gündem oldu. 10 yaşındaki Sammy Green, okuldan çıktıktan sonra kendisini uzun süre takip eden, yiyecek içecek teklif eden, sürekli ailesi hakkında sorular soran kadından bir dükkana sığınarak kurtuldu.