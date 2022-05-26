Video Dünya ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek | Video
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek | Video

ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek | Video

26.05.2022 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BBC News’te skandal hata! Ekranda Manchester United çöptür yazısı belirdi 01:44
BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdi 26.05.2022 | 10:08
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas’a gidecek | Video 04:45
ABD Başkanı Biden silahlı saldırı sonrası Texas'a gidecek | Video 26.05.2022 | 08:55
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’nın destekçilerine İslamabad’da müdahale | Video 03:03
Pakistan’ın eski Başbakanı Khan’nın destekçilerine İslamabad’da müdahale | Video 26.05.2022 | 08:48
Pakistan sokakları karıştı | Video 03:12
Pakistan sokakları karıştı | Video 25.05.2022 | 14:54
ABD’deki ilkokul katliamından sonra Senato’da adeta yalvardı Biz ne yapıyoruz? | Video 02:04
ABD'deki ilkokul katliamından sonra Senato'da adeta yalvardı "Biz ne yapıyoruz?" | Video 25.05.2022 | 13:25
Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video 01:27
Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video 25.05.2022 | 10:34
ABD’de dehşet! İlkokula silahlı saldırı: 15 ölü! İşte ilk görüntüler | Video 09:24
ABD’de dehşet! İlkokula silahlı saldırı: 15 ölü! İşte ilk görüntüler | Video 25.05.2022 | 08:59
Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video 01:16
Brezilya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 21 ölü | Video 25.05.2022 | 08:42
Irak’ta radyo istasyonuna roketli saldırı | Video 00:53
Irak'ta radyo istasyonuna roketli saldırı | Video 25.05.2022 | 08:42
Pakistan’da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 01:01
Pakistan'da otobüs kazası: 8 ölü, 20 yaralı | Video 24.05.2022 | 13:02
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 01:36
Kuveyt’te kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı | Video 24.05.2022 | 13:02
Ukrayna’da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 03:45
Ukrayna'da yargılanan Rus askere ömür boyu hapis | Video 23.05.2022 | 14:58
İran’da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 02:03
İran'da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4’e yükseldi | Video 23.05.2022 | 14:58
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 01:26
Hilal Kaplan, İsveç devlet televizyonuna PKK/YPG gerçeğini anlattı | Video 23.05.2022 | 13:49
Davos’taki Rus Evi, ’Rusya Savaş Suçları Evi’ne dönüştürüldü | Video 00:55
Davos'taki Rus Evi, 'Rusya Savaş Suçları Evi'ne dönüştürüldü | Video 23.05.2022 | 12:43
Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 00:26
Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan ikili zirve | Video 23.05.2022 | 11:52
Filipinler’de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video 02:17
Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı | Video 23.05.2022 | 10:28
Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü | Video 01:08
Kanada’yı fırtına vurdu: 8 ölü | Video 23.05.2022 | 08:55
Meksika’da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 01:25
Meksika'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 4 ölü, 20 yaralı | Video 23.05.2022 | 08:54
Kırgızistan’da 8 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:25
Kırgızistan’da 8 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.05.2022 | 16:42

ABD Başkanı Joe Biden, Texas'taki bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası hayatlarını kaybeden çocukların ailelerini ziyaret etmek için Texas'a gideceğini duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Texas eyaletindeki bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda çoğu çocuk olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki günlerde Texas'a gideceğini duyurdu. Beyaz Saray'dan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte halk güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Biden, "Jill ve ben önümüzdeki günlerde ailelerle buluşmak için Teksas'a seyahat edeceğiz. Onların acılarını hissettiğinizi gösterirken umarım bu şok, keder ve travma durumunda biraz rahatlık getirebiliriz. Millet olarak hepimizin onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise yaptığı açıklamada, daha güvenli bir Amerika oluşturmak için silah güvenliği yasalarının hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Dünden beri tüm hislerimiz Teksas halkıyla beraber. Dün sabah sevdiklerine veda ederken son vedanın orada olacağını bilmeyenlerle beraber. Artık yeter. Başkanın dün gece dediği gibi makul silah güvenliği yasalarını uygulamaya geçirme cesaretine sahip olmalıyız. Herkesin kendini güvende hissettiği, çocukların okullarında kendilerini güvende hissettikleri bir Amerika oluşturmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

BİDEN POLİS REFORMU KARARNAMESİNİ İMZALADI
Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, daha güvenli bir ABD oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Biden, bu doğrultuda polis reformu kararnamesini imzaladı. Biden, 2 yıl önce ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle öldürülen George Floyd için Kongre'yi polislik yasasını kabul etmeye çağırdı. Yasaya göre ABD'de federal kurumların güç kullanımı politikalarını gözden geçirmesi ve bazı taktiklerin yasaklanması gibi öğeler yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA