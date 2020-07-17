ABD medyasından flaş 'Rusya'dan corona virüsü aşısı skandalı' iddiası | Video
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The New York Times Gazetesi, Rusya'nın ABD'nin corona virüsü aşısı çalışmaları ile ilgili bilgileri çaldığını veya çalmaya çalıştığı iddiasını manşetine taşıdı! The New York Times Gazetesi haberinde; Rusya'nın corona virüsü aşısı ile ilgili ABD'li bilim adamlarının elde ettiği verileri, aşı üretiminde öne geçmek amacıyla kullanabileceği yorumuna yer verdi.