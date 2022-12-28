ABD’de Beyaz Kabus! Arabada donarak ölen kadın son anlarını videoya çekti | Video
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ABD’de etkileri geçtiğimiz haftalarda başlayan kar fırtınasını yarattığı kabus devam ediyor. Hava sıcaklıklarının eksi 45'e kadar düştüğü ülkede milyonlarca kişi elektrikten mahrum kalırken ölü sayısının da yükseldiği belirtildi. Hava ve kara trafiğinin felç olduğu ülkede, işten dönerken fırtınada mahsur kalan bir kadının son anları da ortaya çıktı.