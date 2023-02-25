Video Dünya ABD'de tren kazasının yaşandığı alanda 43 binden fazla su canlısı öldü! | Video
ABD'de tren kazasının yaşandığı alanda 43 binden fazla su canlısı öldü! | Video

ABD'de tren kazasının yaşandığı alanda 43 binden fazla su canlısı öldü! | Video

25.02.2023 | 11:12

ABD'nin Ohio eyaletinde çevresel felakete yol açan tren kazasının gerçekleştiği alanda 43 binden fazla su canlısının öldüğü bildirildi. Ohio Doğal Kaynaklar Departmanına (ODNR) göre, kimyasal madde yüklü tren kazasının gerçekleştiği bölgede bulunan dere yatağının yaklaşık 8 kilometrelik bölümünde 38 binden fazla tatlı su balığı öldü. Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance, 17 Şubat'ta Twitter'dan, tren enkazının yakınındaki Leslie Run Deresi'nden paylaştığı videoda dere yüzeyini kaplayan kimyasal maddeleri göstermişti.

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