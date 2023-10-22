Alman siyasetçi açık açık söylemişti: 'Bir yalan içinde yaşıyoruz' | Video

Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer'in sözleri yeniden gündem oldu. Batılıların Müslümanlara karşı tutumunu eleştiren Todenhöfer, "Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon insanı öldürenler Müslümanlar değildi, aksine hepsi Batı'nın zorbalıklarıydı" dedi.