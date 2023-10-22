Video Dünya Alman siyasetçi açık açık söylemişti: 'Bir yalan içinde yaşıyoruz' | Video
Alman siyasetçi açık açık söylemişti: 'Bir yalan içinde yaşıyoruz' | Video

Alman siyasetçi açık açık söylemişti: 'Bir yalan içinde yaşıyoruz' | Video

22.10.2023 | 16:16

Alman siyasetçi Jürgen Todenhöfer'in sözleri yeniden gündem oldu. Batılıların Müslümanlara karşı tutumunu eleştiren Todenhöfer, "Dünyayı sömürgeleştirirken 50 milyon insanı öldürenler Müslümanlar değildi, aksine hepsi Batı'nın zorbalıklarıydı" dedi.

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