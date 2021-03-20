Video Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı | Video

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nevruz ateşini 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'da yaktı | Video
20.03.2021 | 11:42

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'da baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı’nın ateşini yaktı. Aliyev, "28 yıl sonra Nevruz Bayramını Şuşa’da, Cıdır Ovası’nda kutluyoruz" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'da Nevruz ateşini yaktı. Eşi Mehriban Aliyeva ve kızı Arzu Aliyeva ile birlikte Cıdır Ovası'na gelen Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan halkının Nevruz Bayramı nedeniyle tebrik ederek bayramı Cıdır Ovası'nda kutladıklarını ifade etti.


"28 yıl sonra Nevruz Bayramı'nı Şuşa'da, Cıdır Ovası'nda kutluyoruz"
Bu durumun tarihi bir olay olduğunu belirten Aliyev, "2014 yılından beri her yıl Azerbaycan halkını tebrik ederken her defasında kendi topraklarımıza döneceğimizi söylüyordum. Her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlayacağımızı, Nevruz Bayramını işgalden kurtardıktan sonra Karabağ'da kutlayacağımızı söylüyordum ve o gün geldi. Biz Nevruz Bayramı'nı kadim şehir, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu tarihi bir olaydır, bu büyük bir sevinçtir" diye konuştu.


"Allah Azerbaycan halkının dualarını duydu" diyen Aliyev, "Her yıl Nevruz Bayramında birçoğumuz bir sonraki bayramı Karabağ'da, Şuşa'da kutlamayı arzu ediyorduk ve o gün geldi. 28 yıl sonra biz Şuşa'ya geri döndük. Nevruz Bayramı'nı Cıdır Ovası'nda kutluyoruz" ifadelerini kullandı. Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'da Azerbaycan'ın milli bayramını kutladıklarını belirten Aliyev, Şuşa'ın 28 yıl Ermenistan esaretinde kaldığını ve 28 yıl boyunca Ermeniler tarafından tahrip edildiğini vurguladı.


Aliyev,"Şuşa seneler boyunca Azerbaycan halkının ruhunu koruyabildi, bizi bekliyordu ve biz de geldik. Savaş sırasında şehitler verdik. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin. Kan dökerek Şuşa'yı kurtardık, Şuşa için ciddi savaşlar oldu. İşgalcilerin kalıntıları Laçın koridoru boyunca dağıldı ve Şuşa savaşlarında yüzlerce, belki de binlerce işgalci yok edildi" dedi.


Dağlık Karabağ'da Ermenisran ile 44 gün süren savaşa değinen Aliyev, "Askerlerimiz hafif silahlarla, sarp kayalara tırmanarak, vadileri ve tepeleri, Hocavend ormanlarını ve patikalarını geçerek Şuşa'ya geldi. Hafif silahlar, tabancalar ve süngülerle savaştık. Ama burada bize karşı toplar ve tanklar kullanıldı. Ama düşman gücümüzü gördü, irademizi gördü, milli ruhumuzu gördü ve mağlup oldu" ifadelerini kullandı.


"Şuşa'nın kurtuluşu, bu savaşta özel bir olaydır" diyen Aliyev, "Şuşa bizim hedefimizdi ve bu hedefe doğru ilerliyorduk. Şuşa'dan önce kurtarılan tüm topraklarda Azerbaycan ordusunun varlığı, Şuşa'nın kurtuluşunu da şartlandırdı. Cebrayıl bölgesi, Sugovuşan, Hadrut, Hocavend bölgesi, Zengilan, Fuzuli, Gubadlı bölgeleri, Laçın bölgesinin güneyi, Kelbecer dağları, Murov Dağı ve ardından Şuşa" şeklinde konuştu.


Aliyev, savaş sırasında 300'den fazla köy ve kasabanın kurtarıldığını, düşmanın diz çökmek zorunda kalarak teslim olduğunu ve 10 Kasım'da bir teslim olduklarına dair anlaşmayı imzaladıklarını hatırlattı.


"Sadece Şuşa'yı değil, tüm kurtarılmış toprakları da restore edeceğiz"
Aliyev, kendisi için işgal edilmiş toprakların kurtarılmasından daha önemli bir görevin olmadığını, tüm Cumhurbaşkanlığı görevi boyunca kendini bu göreve adadığını ve bundan sonra hiç kimsenin Azerbaycan halkını bu topraklardan çıkaramayacağını ifade etti. Şuşa kentini yeniden restore edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Restorasyon çalışmaları şimdiden başladı. Sadece Şuşa'yı değil, tüm kurtarılmış toprakları da restore edeceğiz. İnşaat çalışmaları başladı, altyapı projeleri başlatıldı. Hasar hesaplanıyor, şehir planları hazırlanıyor. Öncelikle ilk versiyonu bana sunulan Ağdam şehri ve Ağdam bölgesinin bir bütün olarak genel planı hazırlanıyor. Bundan sonra kurtarılmış tüm topraklarda restorasyon çalışmaları başlayacak. Ermeniler 30 yıldır topraklarımızı yok ettiler ve biz bu toprakları restore edeceğiz. Çünkü bu toprakların sahipleri biziz, Azerbaycan halkıdır" diye konuştu.


Şuşa'dayken Azerbaycan halkının büyüklüğünün fark edildiğini vurgulayan Aliyev, "Birinci Karabağ Savaşı'ndaki yenilgiyi kabul etmedik. Biz bu durumla uzlaşmadık ve defalarca Azerbaycan halkının bu duruma asla razı olmayacağını söyledim. Siyasi, ekonomik, askeri, ahlaki alanlarda genç neslin yetiştirilmesi yönünde amaca yönelik politika izlendi ve canlarını toprak için feda eden böyle genç bir nesil büyüdü. Canları pahasına toprağımızı düşmandan alan genç bir nesil büyüdü. Tüm kuşakların temsilcileri savaşa katıldı ve kahramanlık gösterdi" dedi.


Aliyev, "Ama 2003 yılında benim başkanlığım sırasında büyüyen gençlerin ana misyonu çocuk gençler tarafından yerine getirildiğini herkes bilmeli. Her şeyden önce onlara borçluyuz, tüm Azerbaycan halkına borçluyuz. Tüm halkımız bu zaferi yakınlaştırdı ve bu savaşın sonucunu belirlemek için tüm faktörler bir araya geldi" ifadelerini kullandı.


"İkinci Karabağ Savaşı, bugün dünyanın önde gelen ülkelerinin askeri okullarında inceleniyor" diyen Aliyev, "21. yüzyılın savaşını verdik, düşmanı yok ettik. Ermeni ordusu yok, biz onu yok ettik. Bugün Cıdır Ovasında Nevruz kutlanırken gurur hissiyle söylüyorum, Şuşa sen kurtarıldın, Şuşa Azerbaycan'dır, Karabağ Azerbaycan'dır" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha sonra eşi Mehriban Aliyeva ve kızı Arzu Aliyeva ile birlikte Nevruz ateşi önünde ve Cıdır Ovası'nda fotoğraf çektirdi.
Azerbaycan'da Nevruz kutlamaları nedeniyle 26 Mart'a kadar resmi tatil ilan edildi.

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