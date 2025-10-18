Video Dünya Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video

Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video

18.10.2025 | 16:47

Bangladeş'in başkenti Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nın kargo terminalinde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bangladeş'teki uluslararası havaalanında yangın paniği yaşandı. Başkent Dakka'daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı'nın kargo terminalinde yangın çıktı. Havaalanı yetkilisi Masudul Hasan, yangın nedeniyle havaalanı operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi'nden Talha Bin Zasim ise söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını söyledi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 00:51
Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video 18.10.2025 | 16:47
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 00:41
Siyonist İsrailliler Gazze Şeridi’ne gönderilen yardım tırlarının önünü kesti | Video 17.10.2025 | 14:42
Romanya’da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:11
Romanya'da apartmanda patlama: 3 ölü, 13 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 00:25
Suriye’de bombalı saldırı: 4 asker öldü, 9 asker yaralı | Video 16.10.2025 | 15:25
Pakistan’da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 00:14
Pakistan'da kamyon şarampole yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı | Video 16.10.2025 | 12:36
Trump, CIA’ye Venezuela’da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 01:44
Trump, CIA'ye Venezuela'da operasyon yetkisi verdiğini doğruladı | Video 16.10.2025 | 11:46
İsrail işgali altındaki El Halil’de Türkiye sevgisi | Video 07:21
İsrail işgali altındaki El Halil'de Türkiye sevgisi | Video 16.10.2025 | 11:38
İsrail 2 esirin daha cenazesini teslim aldı | Video 00:35
İsrail 2 esirin daha cenazesini teslim aldı | Video 16.10.2025 | 09:18
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 02:29
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 13:21
El Halil’de Yahudi tacizi Filistinlileri kafes altında yaşatıyor | Video 04:39
El Halil'de Yahudi tacizi Filistinlileri "kafes" altında yaşatıyor | Video 15.10.2025 | 13:21
Endonezya’da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 01:08
Endonezya'da yanardağ patladı: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı | Video 15.10.2025 | 13:21
Ekvador’da AVM’nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 01:00
Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 15.10.2025 | 12:45
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 00:44
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 11:30
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: İsrail, FİFA’dan atılsın | Video 01:15
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın" | Video 15.10.2025 | 09:07
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 01:20
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 15.10.2025 | 09:06
Trump: Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler | Video 04:42
Trump: "Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler" | Video 15.10.2025 | 09:06
İtalya’da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 00:53
İtalya'da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:22
Çin’de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video 00:18
Çin'de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video 14.10.2025 | 13:24
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 00:53
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 14.10.2025 | 12:01
Mısır’daki Barış Zirvesi sona erdi! Trump: Nihayet Orta Doğu’da barışa ulaştık | Video 08:42
Mısır’daki Barış Zirvesi sona erdi! Trump: "Nihayet Orta Doğu’da barışa ulaştık" | Video 14.10.2025 | 09:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY