Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı | Video
18.10.2025 | 16:47
Bangladeş'in başkenti Dakka’daki Shahjalal Uluslararası Havaalanı’nın kargo terminalinde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı.
Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Dairesi Medya Birimi'nden Talha Bin Zasim ise söndürme çalışmalarına 36 itfaiye ekibinin katıldığını söyledi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
