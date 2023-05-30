Video Dünya Başkan Erdoğan'ın zaferi Dünya basınında! İngiliz gazeteciden Türkiye yorumu: "Dünyada krizleri çözecek" | Video
Başkan Erdoğan'ın zaferi Dünya basınında! İngiliz gazeteciden Türkiye yorumu:

Başkan Erdoğan'ın zaferi Dünya basınında! İngiliz gazeteciden Türkiye yorumu: "Dünyada krizleri çözecek" | Video

30.05.2023 | 09:21

Türkiye 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sürecini Başkan Erdoğan'ın zaferi ile geride bıraktı. Seçimlerden önce koalisyon masasının adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazlayan Batı medyası, Erdoğan'ın zaferi sonrası gerçeği kabullenerek söylem değiştirdi. Seçim sonuçlarını değerlendiren ABD merkezli CNN International'den İngiliz gazeteci Richard Quest, Türkiye'nin dünyadaki ve bölgedeki kilit rolüne dikkat çekti. Quest, "Dünyanın neresinde bir kriz varsa Türkiye orada kritik bir rol üstlenecek." ifadelerini kullandı.

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