Video Dünya Canlı yayında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovalayan muhabirin görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovalayan muhabirin görüntüleri sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovalayan muhabirin görüntüleri sosyal medyada olay oldu
03.04.2021 | 15:02

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Rusya'daki köpek, canlı yayında hava durumu sunan bir muhabirin mikrofonunu kaparak uzaklaştı. Muhabirin mikrofonu geri almak için köpeğin peşinden koştuğu anlar ise kameralara yansıdı. Sosyal medyada ilgi gören görüntüler defalarca izlendi ve yorumlandı.

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Rusya'da yerel yayın yapan Mir TV'de Nadezhda Serezhkina adlı muhabir, başkent Moskova'da hava durumunu sunarken bir anda Labrador Retriever cinsi bir köpek sıçrayarak Serezhkina'nın elinden mikrofonu kaptı ve koşarak uzaklaştı. Serezhkina mikrofonu kapan köpeğin peşine düşerken, canlı yayın stüdyodan devam etti. Stüdyodaki haber spikeri Elina Dashkueva ise "Muhabirimizle bağlantımızı kaybettik gibi görünüyor" dedi. Serezhkina ise canlı yayına yayında köpekle birlikte geri dönerek olayda yaralanan olmadığını, ancak köpeğin mikrofondan bir iki ısırık aldığını belirtti. Serezhkina, canlı yayını yanında köpekle birlikte tamamladı.

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