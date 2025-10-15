Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video
Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki bir alışveriş merkezinin önünde bulunan aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İKİNCİ ARAÇ BULUNDU, KONTROLLÜ PATLATILDI
Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, olay yeri yakınlarında patlayıcı madde içeren ikinci bir aracın bulunduğunu, polisin kontrollü patlatma yaptığını ifade etti. Reimberg, "Bu el yapımı bir cihaz değil, ülkede kaos çıkarmayı amaçlayan suç örgütlerinin profesyonelce hazırladığı bir cihazdır" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
Ekvador, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarıyla boğuşuyor. Guayaquil şehrinde ise uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, gasp, soygun ve diğer suçlar giderek artıyor. Ülkede bu yıl 5 bin 200'den fazla cinayet kaydedildi ve bunların yaklaşık üçte biri, 2.8 milyonluk nüfusa sahip ve ülkenin ticari merkezi olan Guayaquil'de meydana geldi.
