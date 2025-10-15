Video Dünya Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video
Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video

Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video

15.10.2025 | 12:45

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki bir alışveriş merkezinin önünde bulunan aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ekvador'un en büyük şehri Guayaquil'de bir alışveriş merkezinin önündeki araçta patlama meydana geldi. Patlama anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre 1 kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı. Guayaquil İtfaiye Teşkilatı'ndan Binbaşı Jorge Montanero, ölen kişinin bir taksi şoförü olduğunu aktardı. Guayas Eyalet Valisi Humberto Plaza ise, "Bu terör eylemini gerçekleştirenleri avlayacağız. Onları yakalayacağız, bedelini ödeyecekler ve terörizm suçundan yargılanacaklar" dedi.

İKİNCİ ARAÇ BULUNDU, KONTROLLÜ PATLATILDI
Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg, olay yeri yakınlarında patlayıcı madde içeren ikinci bir aracın bulunduğunu, polisin kontrollü patlatma yaptığını ifade etti. Reimberg, "Bu el yapımı bir cihaz değil, ülkede kaos çıkarmayı amaçlayan suç örgütlerinin profesyonelce hazırladığı bir cihazdır" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Ekvador, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarıyla boğuşuyor. Guayaquil şehrinde ise uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, gasp, soygun ve diğer suçlar giderek artıyor. Ülkede bu yıl 5 bin 200'den fazla cinayet kaydedildi ve bunların yaklaşık üçte biri, 2.8 milyonluk nüfusa sahip ve ülkenin ticari merkezi olan Guayaquil'de meydana geldi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ekvador’da AVM’nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 01:00
Ekvador'da AVM'nin önündeki araç bomba gibi patladı: 1 ölü | Video 15.10.2025 | 12:45
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 00:44
Bangladeş’te tekstil fabrikasında yangın: 16 ölü | Video 15.10.2025 | 11:30
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: İsrail, FİFA’dan atılsın | Video 01:15
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın" | Video 15.10.2025 | 09:07
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 01:20
İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı | Video 15.10.2025 | 09:06
Trump: Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler | Video 04:42
Trump: "Hamas ile konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler" | Video 15.10.2025 | 09:06
İtalya’da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 00:53
İtalya'da güvenlik güçlerinin baskını sırasında patlama: 3 ölü, 15 yaralı | Video 14.10.2025 | 15:22
Çin’de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video 00:18
Çin'de kaza yapan elektrikli araç alev aldı, sürücü hayatını kaybetti | Video 14.10.2025 | 13:24
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 00:53
Venezuela’da altın madeni çöktü: 14 ölü | Video 14.10.2025 | 12:01
Mısır’daki Barış Zirvesi sona erdi! Trump: Nihayet Orta Doğu’da barışa ulaştık | Video 08:42
Mısır’daki Barış Zirvesi sona erdi! Trump: "Nihayet Orta Doğu’da barışa ulaştık" | Video 14.10.2025 | 09:13
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 01:08
Trump, İsrail meclisinde protesto edildi | Video 13.10.2025 | 16:26
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah’a getirildi | Video 01:00
Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'a getirildi | Video 13.10.2025 | 14:37
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu | Video 10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 04:46
İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video 13.10.2025 | 11:07
ABD Başkanı Trump, İsrail’de | Video 06:16
ABD Başkanı Trump, İsrail'de | Video 13.10.2025 | 11:07
ABD Başkanı Trump, İsrail ve Mısır ziyaretleri için ülkesinden ayrıldı | Video 09:52
ABD Başkanı Trump, İsrail ve Mısır ziyaretleri için ülkesinden ayrıldı | Video 13.10.2025 | 09:21
ABD’de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:00
ABD’de küçük bir uçak park alanına düştü: En az 2 kişi hayatını kaybetti | Video 13.10.2025 | 09:21
Dünyanın gözü Gazze’de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 08:40
Dünyanın gözü Gazze'de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video 13.10.2025 | 09:24
Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı | Video 00:57
Necef Cezaevi’nde utanç görüntüleri: İnsanlık dışı muamele kameralara yansıdı | Video 12.10.2025 | 09:56
Gazze’de ateşkes sonrası Berlin’de 16 bin kişi Filistin’e destek gösterisinde buluştu | Video 00:11
Gazze’de ateşkes sonrası Berlin’de 16 bin kişi Filistin'e destek gösterisinde buluştu | Video 12.10.2025 | 08:58
Meksika’da sel felaketi: 27 ölü | Video 02:27
Meksika'da sel felaketi: 27 ölü | Video 11.10.2025 | 11:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY