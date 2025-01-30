Esir takasında üçüncü aşama! Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video
Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında esir takasının ilk 2 turu gerçekleşmişti. Bugün de sürecin üçüncü aşamasına geçildi. Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Tel Aviv'in buna karşılık 110 Filistinli tutsağı serbest bırakması bekleniyor.
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