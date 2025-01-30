Video Dünya Esir takasında üçüncü aşama! Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video
Esir takasında üçüncü aşama! Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video

Esir takasında üçüncü aşama! Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video

30.01.2025 | 11:30

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında esir takasının ilk 2 turu gerçekleşmişti. Bugün de sürecin üçüncü aşamasına geçildi. Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. Tel Aviv'in buna karşılık 110 Filistinli tutsağı serbest bırakması bekleniyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan provokatör Salwan Momika Tiktok’ta canlı yayın yaparken öldürüldü! | Video 00:16
İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Salwan Momika Tiktok’ta canlı yayın yaparken öldürüldü! | Video 30.01.2025 | 12:13
Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner’den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video 00:17
Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner'den Eyfel Kulesi önünde romantik dans! | Video 30.01.2025 | 08:52
Esir takasında üçüncü aşama! Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video 10:59
Esir takasında üçüncü aşama! Hamas 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video 30.01.2025 | 11:30
Rusya, Ukrayna’da apartmanı vurdu! 4 ölü | Video 00:57
Rusya, Ukrayna’da apartmanı vurdu! 4 ölü | Video 30.01.2025 | 10:49
ABD’de uçak kazası! Helikopterle havada çarpışarak nehre düştü! İşte o anlar... | Video 00:43
ABD’de uçak kazası! Helikopterle havada çarpışarak nehre düştü! İşte o anlar... | Video 30.01.2025 | 09:35
SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video 00:44
SON DAKİKA: ABD’de facia gibi kaza! Helikopterle çarpışan yolcu uçağı nehre düştü: İçinde 60 yolcu 4 mürettebat vardı | Video 30.01.2025 | 08:30
Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video 01:16
Bazı küçük değişiklikler uyku kalitesini artırabilir! İşte bunun için yapmanız gereken basit püf noktaları... | Video 29.01.2025 | 11:45
ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 00:16
ABD’de F-35 savaş uçağı düştü! O anlar kamerada | Video 29.01.2025 | 11:27
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video 00:33
Güney Kore’de havalimanındaki yolcu uçağında yangın | Video 29.01.2025 | 09:01
Selena Gomez gözyaşları içinde Trump’a tepki gösterdi! Tüm halkım tehdit altında | Video 00:32
Selena Gomez gözyaşları içinde Trump’a tepki gösterdi! "Tüm halkım tehdit altında" | Video 28.01.2025 | 14:54
Suriye’de rejimin engellediği tarım yeniden başladı | Video 03:08
Suriye'de rejimin engellediği tarım yeniden başladı | Video 26.01.2025 | 14:28
Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı! Şehit Hamas lideri Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı | Video 01:11
Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı! Şehit Hamas lideri Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı | Video 25.01.2025 | 16:47
Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video 01:18
Hamas, 4 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti! İşte o görüntüler... | Video 25.01.2025 | 12:56
TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki… | Video 03:00
TikTok’un ‘Patates Kraliçesi’nden en çıtır patates tarifi! O kadar basitmiş ki… | Video 24.01.2025 | 15:40
Suriye’nin yeni lideri Ahmet El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK’ya müsaade etmeyiz 38:02
Suriye’nin yeni lideri Ahmet El Şara'dan A Haber’e özel açıklamalar: PKK'ya müsaade etmeyiz 23.01.2025 | 19:25
Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video 00:39
Kosova’da okula giren köpek öğrencilere saldırdı: 4 yaralı | Video 23.01.2025 | 15:50
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video 02:05
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 1 ölü, 25 yaralı | Video 23.01.2025 | 13:54
Los Angeles’ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video 00:11
Los Angeles'ta yangın yeniden başladı: 30 binden fazla kişi için tahliye emri! | Video 23.01.2025 | 12:12
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:46
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 23.01.2025 | 08:24
ABD’de kar fırtınası: 4 ölü | Video 02:50
ABD’de kar fırtınası: 4 ölü | Video 22.01.2025 | 11:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA