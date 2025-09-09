Video Dünya Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video
Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video

Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video

09.09.2025 | 08:44

Fransa'da Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. Bayrou hükümeti, Fransa'da 1958'den bu yana kendi isteğiyle gittiği güven oylamasını kaybeden ilk hükümet oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'da Ulusal Meclis'te Başbakan François Bayrou hükümeti için güven oylaması yapıldı. Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümeti lehinde, 364 milletvekili Bayrou hükümeti aleyhinde oy kullanırken, 15 milletvekili ise çekimser kaldı. Oylama sonucunda Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou hükümeti düştü. Bayrou'nun yarın sabah Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunması beklenirken, Fransa'da erken seçime gidilebilir.

Oylama öncesinde yaptığı açıklamada Bayrou, "Hükümeti devirebilirsiniz ama gerçeği silemezsiniz. Fransa'nın mali durumu artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Ülkemizin geleceğini korumak için tek bir yol var. Kamu maliyesini yeniden düzenlemek" ifadelerini kullandı. Bayrou, oylamanın ardından ise herhangi bir açıklama yapmadan meclisten ayrıldı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir başbakan atayacağını duyurdu.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin Grup Başkanvekili aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, "Meclis'in feshi artık bir tercih değil, bir zorunluluktur" ifadelerini kullanarak, erken seçim çağrısında bulundu. Boyun eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin Grup Başkanvekili Mathilde Panot, "Bu hükümet halkın güvenini tamamen kaybetti, Fransa'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var" dedi.

"ULUSAL BİR UZLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR"
Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın Genel Sekreteri Gabriel Attal, Ülkemizin bu kaosu aşması için cumhuriyetçi güçler arasında ulusal bir uzlaşmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Sophie Primas ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam hükümet, meclisin kararını kabul ediyor. Ülkemize hizmet etme görevimiz burada sona erdi. Peki ülkenin sorunları böylece ortadan kalktı mı? Ne yazık ki hayır" dedi.

BAYROU HÜKÜMETİNİN KEMER SIKMA PROGRAMI SONU OLDU
Fransa Başbakanı Bayrou, geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5,8'ine ulaşan AB'nin resmi sınırı olan yüzde 3'ün neredeyse iki katına çıkan bütçe açığını kontrol altına almaya çalışıyordu. Bayrou hükümeti, bu nedenle temmuz ayında gelecek yıl için 44 milyar euroluk bir kemer sıkma programı açıklamıştı. Program, kamu harcamalarının kısıtlanmasını, bazı sosyal yardımların daraltılmasını ve iki resmi tatilin kaldırılmasını içeriyordu. Muhalefet partileri, ise bu programı "krizin faturasını halka yüklemek" olarak değerlendirerek sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

FRANSA'DA 1958'DEN BU YANA İLK
Fransa'da 1958'den bu yana ilk kez bir hükümet kendi isteğiyle gittiği güven oylamasında yeterli desteği alamayarak düştü. Fransa'da bugüne kadar 41 kez güven oylaması yapıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 00:37
Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 09.09.2025 | 08:44
İspanya’dan İsrail’e yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçaklara yasak | Video 08:02
İspanya’dan İsrail’e yakıt veya silah taşıyan gemi ile uçaklara yasak | Video 08.09.2025 | 16:06
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 01:56
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 09.09.2025 | 07:56
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 06:21
Afganistan’da deprem korkusu göçe neden oldu | Video 08.09.2025 | 12:35
Kanlı Ay dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 01:00
"Kanlı Ay" dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:17
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 01:22
Rusya’dan Ukrayna’ya 4’ü balistik 13 füze ve 805 İHA ile saldırı: 3 ölü | Video 07.09.2025 | 12:30
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 04:52
Gazze’de kıtlık! Yaklaşık 43 bin çocuk ve 55 bin hamile kadın açlıkla mücadele ediyor | Video 07.09.2025 | 08:45
ABD basınından, ABD Savaş Bakanlığı isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video 00:12
ABD basınından, "ABD Savaş Bakanlığı" isim değişikliğinin milyarlarca dolar tutacağı iddiası | Video 07.09.2025 | 08:44
Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video 02:34
Sırp lider Vucic’ten ülkesindeki gösterileri destekleyen Avrupa Yeşiller Partisi heyetine sert tepki | Video 07.09.2025 | 08:41
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 00:42
Paris’te skandal görüntüler: Fransız polisi gencin yüzüne tükürdü! | Video 06.09.2025 | 15:03
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video 02:01
Epstein mağdurlarının basın toplantısında dikkat çeken anlar: Askeri uçaklardan alçak uçuş | Video 04.09.2025 | 16:24
5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video 00:13
5 yaşında İsrail tarafından katledilmişti! Hind Rajab’ın trajedisi Venedik’e damga vurdu: 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı! | Video 04.09.2025 | 13:48
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 04:39
Pakistan’daki selde can kaybı 854’e yükseldi | Video 01.09.2025 | 12:19
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video 01:15
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video 01.09.2025 | 09:03
New York’ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında intihar iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 05:47
New York'ta Türk bisiklet taksi sürücüsü, gözaltında "intihar" iddiasıyla hastaneye kaldırıldı | Video 31.08.2025 | 14:09
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 00:23
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü | Video 31.08.2025 | 08:50
İşgalci İsrail askerleri Kassam’ın pususuna düştü! | Video 01:15
İşgalci İsrail askerleri Kassam'ın pususuna düştü! | Video 30.08.2025 | 11:49
Pakistan’da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 03:20
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 28.08.2025 | 14:47
Rusya’nın Kiev’e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 28.08.2025 | 15:12
Tayland’da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5’e yükseldi | Video 00:35
Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video 28.08.2025 | 12:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY