Fransız polisinden kadına şiddet
Fransa'da polis, emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasını protesto eden kadına şiddet uyguladı. Fransız polisinin şiddet uyguladığı kadın yere çarparak bayıldı.
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