Guterres'ten Sinirlioğlu'na sıcak karşılama: "Evine hoş geldin" | Video
Guterres'ten Sinirlioğlu'na sıcak karşılama:

Guterres'ten Sinirlioğlu'na sıcak karşılama: "Evine hoş geldin" | Video

21.09.2025 | 08:44

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu New York’taki BM Genel Merkezi’nde "Evine hoşgeldin diyerek" karşıladı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere BM binasına geçti.

Guterres, Sinirlioğlu'nu görüşme öncesinde "Evine hoşgeldin diyerek" karşıladı. Guterres ve Sinirlioğlu daha sonra görüşmeye geçti. ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu marjında gerçekleşen ikili görüşmede BM ile AGİT arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, küresel güvenlik meseleleri ve bölgesel krizler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Guterres, 80. Genel Kurul kapsamında hafta boyunca birçok uluslararası lider ve üst düzey yetkiliyle bir araya gelirken, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun da New York'taki temaslarını sürdürecek.

