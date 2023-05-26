Havada akılalmaz olay! Seyir halindeki yolcu uçağının kapısını açtılar! | Video

Güney Kore’de yaşanan bir olay, uçuş fobisi olanların kabusu oldu. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Jeju Adası'ndan havalanan 194 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçakta bulunan bir yolcu, havada seyir halindeyken kapıyı açtı. O anlar uçakta bulunan yolcular tarafından anbean kaydedildi.