Video Dünya Husiler ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını böyle düşürdü | Video
Husiler ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını böyle düşürdü | Video

Husiler ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını böyle düşürdü | Video

09.11.2023 | 11:45

Yemen açığında dolaşan bir ABD MQ-9 Reaper dronu Husiler tarafından düşürüldü. ABD insansız hava aracının "2K12 KUB" sisteminden ateşlenen bir füzeyle vurulduğu tahmin ediliyor. İşte 'MQ-9 Reaper SİHA'nın düşürülme anına ait video.

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