Husiler ABD'nin MQ-9 Reaper SİHA'sını böyle düşürdü | Video

Yemen açığında dolaşan bir ABD MQ-9 Reaper dronu Husiler tarafından düşürüldü. ABD insansız hava aracının "2K12 KUB" sisteminden ateşlenen bir füzeyle vurulduğu tahmin ediliyor. İşte 'MQ-9 Reaper SİHA'nın düşürülme anına ait video.