Video Dünya İngiltere Kralı III. Charles ilk yurt dışı ziyareti için Almanya'da | Video
İngiltere Kralı III. Charles ilk yurt dışı ziyareti için Almanya'da | Video

İngiltere Kralı III. Charles ilk yurt dışı ziyareti için Almanya'da | Video

29.03.2023 | 22:02

İngiltere Kralı III. Charles ilk yurt dışı ziyareti kapsamında eşi Kraliçe Camilla ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender'in davetlisi olarak Almanya'ya geldi.

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