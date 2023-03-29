İngiltere Kralı III. Charles ilk yurt dışı ziyareti için Almanya'da | Video

İngiltere Kralı III. Charles ilk yurt dışı ziyareti kapsamında eşi Kraliçe Camilla ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender'in davetlisi olarak Almanya'ya geldi.