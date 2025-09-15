İspanya'daki bisiklet yarışının final etabı İsrail karşıtı protesto nedeniyle iptal edildi | Video
İspanya'da düzenlenen Vuelta a Espana (İspanya Bisiklet Turu) bisiklet yarışının bugün yapılması planlanan final etabı, İsrail takımına yönelik protesto nedeniyle iptal edildi.
Bu yılki yarışın diğer etaplarında da İsrailli takıma karşı çeşitli protestolar yapışmış ve bu protestolar bazı etapların kısaltılmasına neden olmuştu. Protestolar nedeniyle bazı bisikletçiler kaza yapmıştı.
