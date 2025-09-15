Video Dünya İspanya'daki bisiklet yarışının final etabı İsrail karşıtı protesto nedeniyle iptal edildi | Video
15.09.2025 | 08:57

İspanya'da düzenlenen Vuelta a Espana (İspanya Bisiklet Turu) bisiklet yarışının bugün yapılması planlanan final etabı, İsrail takımına yönelik protesto nedeniyle iptal edildi.

İspanya'da düzenlenen Vuelta a Espana (İspanya Bisiklet Turu) bisiklet yarışına İsrail karşıtı protesto engel oldu. İsrailli takım Israel-Premier Tech'in yarışa katılmasına tepki gösteren protestocular, bisikletçilerin defalarca geçmesi gereken parkurun birçok noktasında bariyerleri devirerek, yolu işgal etti. Ellerinde Filistin bayrakları ile "Geçmeyecekler" sloganları atan protestoculara polis müdahale etti. Çıkan olayların ardından bisiklet yarışının bugün başkent Madrid'de yapılması planlanan final etabı iptal edildi. Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard yarışın galibi ilan edildi.
Bu yılki yarışın diğer etaplarında da İsrailli takıma karşı çeşitli protestolar yapışmış ve bu protestolar bazı etapların kısaltılmasına neden olmuştu. Protestolar nedeniyle bazı bisikletçiler kaza yapmıştı.
