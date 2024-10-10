İsrail BM Barış Gücü’ne ateş açtı | Video
İsrail'in, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan birliklere ateş açtığı öğrenildi.
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