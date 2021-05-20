Video Dünya İsrail saldırısında 12 yaşındaki kızını kaybetti: Ölmeden önce kaçmak için bana çanta getirdi

İsrail saldırısında 12 yaşındaki kızını kaybetti: Ölmeden önce kaçmak için bana çanta getirdi

İsrail saldırısında 12 yaşındaki kızını kaybetti: Ölmeden önce kaçmak için bana çanta getirdi
20.05.2021 | 21:17

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İsrail ordusunun dün gece Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki saldırısında 12 yaşındaki kızı Dima Assaleya'yı kaybeden anne, "Kızım ölmeden önce bombalardan kaçmak için bana çanta getirdi. Elinde bir kase taşıyordu, Kızımın suçu neydi?” dedi.

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