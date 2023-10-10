İsrail'e destek yürüyüşü sırasında "Özgür Filistin" diye bağıran bir kişi polis tarafından tutuklandı | Video

Fransa'nın Montpellier kentinde İsrail'e destek yürüyüşü sırasında "Özgür Filistin" diye bağıran bir kişi polis tarafından tutuklandı.