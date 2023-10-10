Video Dünya İsrail'in Gazze saldırılarından kimse kurtulamıyor! İsrail gazetecileri de vurdu! | Video
İsrail'in Gazze saldırılarından kimse kurtulamıyor! İsrail gazetecileri de vurdu! | Video

İsrail'in Gazze saldırılarından kimse kurtulamıyor! İsrail gazetecileri de vurdu! | Video

10.10.2023 | 11:11

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası savaş ilan eden İsrail, Gazze'de ayrım gözetmeksizin herkesi vuruyor. Günlerdir Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail, Filistin'de 1000'e yakın kişinin ölümüne neden oldu. Filistin Dışiş,leri Bakanlığı saldırılarda 6 gazetecinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi.

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