İsrail'in Gazze saldırılarından kimse kurtulamıyor! İsrail gazetecileri de vurdu! | Video

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası savaş ilan eden İsrail, Gazze'de ayrım gözetmeksizin herkesi vuruyor. Günlerdir Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail, Filistin'de 1000'e yakın kişinin ölümüne neden oldu. Filistin Dışiş,leri Bakanlığı saldırılarda 6 gazetecinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Gazeteciler için cenaze töreni düzenlendi.