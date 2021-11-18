Video Dünya İtalya'da hortum: 1 ölü | Video
İtalya'da hortum: 1 ölü | Video

İtalya'da hortum: 1 ölü | Video

18.11.2021 | 15:17

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İtalya'nın Sicilya Adasında meydana gelen hortumda 1 kişi hayatını kaybetti.

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Akdeniz'in en büyük adası, İtalya'nın 20 bölgesinden biri olan Sicilya'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Çok sayıda ev sular altında kalırken, araçlar da yollarda mahsur kaldı. Adanın farklı noktalarında hortum da çıktı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, Modica yakınlarında 53 yaşındaki bir adamın hortum nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Talihsiz adamın, şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur sırasında evinin önündeki korkuluğu düzeltmek için evinden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Modica Belediye Başkanıise, "Son derece şiddetli bir hava dalgası bölgemizi etkiledi. Evlerde, çiftliklerde ve altyapıda çok büyük hasar var. Halkı, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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