Video Dünya Katar 2022 Dünya Kupası’nda Brezilyalı aile ve Meksikalı taraftar Müslüman oldu | Video
Katar 2022 Dünya Kupası’nda Brezilyalı aile ve Meksikalı taraftar Müslüman oldu | Video

Katar 2022 Dünya Kupası’nda Brezilyalı aile ve Meksikalı taraftar Müslüman oldu | Video

25.11.2022 | 08:39

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Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sırasında 6 kişilik Brezilyalı bir aile ile Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası maçlarını izlemeye gelen 6 kişilik Brezilyalı aile ile Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, başkent Doha'da bulunan bir caminin önündeki Meksikalı gencin Katarlı bir Müslüman ile İslamiyet'e geçiş hakkında konuştuğu görülüyor. Katarlı adam, Meksikalı gence İslam'a göre sadece Allah'a inanması ve Hz. İsa'nın yanı sıra diğer tüm peygamberleri kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Meksikalı gence Müslüman olmak için herhangi bir baskıya maruz kalıp kalmadığını da soran Katarlı Müslüman, "Hayır" cevabını almasının ardından genç adama İngilizce ve Arapça şehadet getirmesi için yardım ediyor. Katarlı adam, Müslüman olan Meksikalı gence Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümesini de hediye ediyor.

BREZİLYALI AİLE MÜSLÜMAN OLDU
Katar'daki başka bir camide kaydedilen görüntüde ise 6 kişilik Brezilyalı ailenin Katarlı bir Müslümanın yardımıyla İslam'a geçtikleri görülüyor. Anne, baba, 3 kız ve 1 erkek çocuktan oluşan Brezilyalı aile, Katarlı adam ile konuşarak İslamiyet'i hiçbir baskı altında kalmadan kabul ettiklerini belirtirken, anne ve 3 kızının başlarını örtmeleri de dikkat çekiyor. Heyecanlı oldukları belli olan aile, yine Katarlı Müslüman'ın yardımcı olmasıyla Arapça ve İngilizce şehadet getiriyor. Görüntüde ayrıca camide bulunan cemaatin olayı ilgiyle takip ettikleri görülüyor.

Meksika resmi makamları tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında ülkedeki Müslüman nüfusun 7 bin 982 olduğu bildiriliyor.

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