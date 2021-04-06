Video Dünya Koronavirüs yasağını ihlal etti, polis "300 squat" cezası verince hayatını kaybetti | Video

Koronavirüs yasağını ihlal etti, polis "300 squat" cezası verince hayatını kaybetti | Video

Koronavirüs yasağını ihlal etti, polis
06.04.2021 | 16:44

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Filipinler'de 28 yaşındaki bir adamın, koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından 300 squat hareketi yapma cezası aldığı ve sonrasında hayatını kaybettiği belirtildi.

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