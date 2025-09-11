Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video
Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir otoyolda sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tankerin devrildikten sonra patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, acil durum ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Facianın ardından iki yönde de trafiğe kapatılan yol, akşam saatlerinde yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:29
Meksika'da devrilen LPG tankeri patladı: 4 ölü, 90 yaralı | Video 11.09.2025 | 11:41
07:27
NASA, Mars’ta şimdiye kadarki en net yaşam belirtisine ulaştı | Video 11.09.2025 | 09:13
00:43
05:46
Fransa'da başbakan olarak atanan Lecornu, Bayrou'dan görevi devraldı | Video 10.09.2025 | 16:27
00:51
02:32
05:28
00:27
İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı | Video 10.09.2025 | 08:54
01:27
Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı | Video 10.09.2025 | 08:54
00:33
01:01
SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha 10.09.2025 | 07:17
02:57
İsrail'den Katar'da Hamas'a suikast | Video 09.09.2025 | 16:20
00:16
Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video 09.09.2025 | 14:20
02:34
Pakistan’da selden etkilenenleri taşıyan bot alabora oldu: 5 ölü | Video 09.09.2025 | 12:50
05:48
Boşanmalar artıca Almanlar umutlarını aşk kilitlerine bağladı | Video 09.09.2025 | 12:50
00:29
Gazze'ye yardım teknesine Tunus’ta İHA ile saldırı | Video 09.09.2025 | 09:17
00:50
İsrail Suriye’ye hava saldırısı düzenledi | Video 09.09.2025 | 08:44
00:37
Fransa'da güvenoyu alamayan François Bayrou hükümeti düştü | Video 09.09.2025 | 08:44
08:02
01:56
Küresel Sumud Filosu’na ait tekneye Tunus’ta insansız hava aracı saldırısı 09.09.2025 | 07:56