Video Dünya Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video
Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video

Meksika’da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi: 14 yaralı | Video

21.11.2022 | 08:51

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Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki Leon şehrinde düzenlenen sıcak hava balonu festivalinde balonlardan birinin kontrolden çıkarak seyircilerin üzerine sürüklenmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon şehrinde sıcak hava balonu festivali düzenlendi. Festivalde dünyaca ünlü Dj'ler Tiesto ve Martin Garrix sahne alırken, Tiesto'nun performansı sırasında yere bağlı olan sıcak hava balonlarından biri şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı. Balonun seyircilerin üzerine doğru sürüklenmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Leon şehri Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından aralarında durumu ciddi olan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, balonun görevliler tarafından hızlıca kontrol altına alınması sayesinde büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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