NASA yayınladı, duyan şaşkına döndü! İşte uzaydaki kara deliğin sesi | Video

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi,NASA, yaptığı uzay çalışmalarıyla dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. İlk olarak geçen mayıs ayında bir kara deliğin sesini kaydettiğini açıklayan NASA, şimdi bir de bu sesi geliştirdi ve hatta müzik parçalarına yapıldığı gibi remiksledi ve yeniden paylaştı.