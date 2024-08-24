Phuket Adası’nda toprak kayması: 10 ölü | Video
Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
3 KASABA "AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ
Yaşanan felaketten etkilenen evlerde başlatılan arama kurtarma çalışmalarına birçok yardım kuruluşu ve Tayland Ordusu katılırken, evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için bölgede "acil durum merkezi" kuruldu. Phuket Vali Yardımcısı Srattha Thongkam, toprak kaymalarının yaşandığı Karon, Rawai ve Chalong kasabalarının "afet bölgesi" ilan edildiğini açıklarken, önceliklerinin Karon bölgesinde toprak altında kalanların olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade etti.
Karon bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları, hafif yağmur altında devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Phuket Adası’nda toprak kayması: 10 ölü | Video 24.08.2024 | 14:40
02:13
Brezilya'da orman yangınları: 2 ölü | Video 24.08.2024 | 13:45
00:56
Almanya'da festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı 24.08.2024 | 12:07
00:55
Hindistan ve Bangladeş’te sel felaketi: 36 ölü | Video 23.08.2024 | 14:34
01:38
Tayland'da küçük uçak ormanlık alana düştü: 9 ölü 23.08.2024 | 11:11
00:58
Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü, 7 yaralı 23.08.2024 | 08:12
01:31
Putin: "Ukrayna, Kursk Nükleer Santraline saldırı girişiminde bulundu" 22.08.2024 | 17:33
02:10
Putin'in camide Kuran-ı Kerim'i öptüğü anlar dikkat çekti | Video 22.08.2024 | 15:36
02:06
Tayland'da sel felaketi: 5 ölü | Video 22.08.2024 | 14:55
02:57
Bosna Hersek'te okulda silahlı saldırı: 3 ölü | Video 21.08.2024 | 15:48
01:12
Endonezya’da yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı | Video 21.08.2024 | 15:25
15:35
Ultra Ortodoks Yahudilere 'Zorunlu askerlik' şiddeti! 21.08.2024 | 13:52
00:32
İsrail’in pazar yeri katliamının görüntüleri ortaya çıktı 21.08.2024 | 08:22
01:47
Japonya’daki havalimanında makas kayboldu, 36 uçuş iptal edildi | Video 20.08.2024 | 16:13
00:22
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, ABD'li Bakan Blinken ile görüştü | Video 20.08.2024 | 16:22
00:31
Ukrayna, Donetsk’te Rus zırhlılarını hedef aldı 19.08.2024 | 13:50
01:08
Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem kamerada... Tsunami uyarısı! 18.08.2024 | 08:04
00:28
00:30