Roger Waters Rusya Ukrayna savaşı ve Çin Tayvan krizi hakkında konuştu: "ABD savaşa benzin döküyor..." | Video

Çin-Tayvan hattında sular giderek ısınıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı ziyareti sonrası Çin adeta Tayvan Adası'nı kuşatarak bir tatbikat yapmıştı. Belirlediği süre sona ermeden bir hamle daha gerçekleştiren Çin'e Tayvan'dan jet karşılık geldi. Bir yanda Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da Çin Tayvan hattında gerilim tırmanırken Pink Floyd'un solisti Roger Waters'tan , CNN'de katıldığı bir programda dikkat çeken bir çıkış geldi.