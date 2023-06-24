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Rus vatandaş Wagner askerlerine tepki gösterdi!

Rus vatandaş Wagner askerlerine tepki gösterdi! "Neden ortalığı karıştırıyorsunuz?" | Video

24.06.2023 | 16:36

Rostov şehrinde bulunan Wagner askerlerine bir Rus vatandaş şehrin ortasında tepki gösterdi. Vatandaş Wagnerli askerlere "Bana söyleyin siz neden ortalığı karıştırıyorsunuz?" diye çıkıştı. Bu anlar çevredeki diğer vatandaşların kamerasına yansıdı.

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