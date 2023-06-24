Rus vatandaş Wagner askerlerine tepki gösterdi! "Neden ortalığı karıştırıyorsunuz?" | Video

Rostov şehrinde bulunan Wagner askerlerine bir Rus vatandaş şehrin ortasında tepki gösterdi. Vatandaş Wagnerli askerlere "Bana söyleyin siz neden ortalığı karıştırıyorsunuz?" diye çıkıştı. Bu anlar çevredeki diğer vatandaşların kamerasına yansıdı.