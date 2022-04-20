Video Dünya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ydaki direnişçilere teslim olun çağrısı | Video
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ydaki direnişçilere teslim olun çağrısı | Video

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ydaki direnişçilere teslim olun çağrısı | Video

20.04.2022 | 08:33

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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan militanlara teslim olması çağrısında bulundu.

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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev verdiği brifingde Ukrayna'daki insani durum, sivillerin tahliyesi için açılan koridorlar ve insani yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan militanların teslim olarak silah bırakması yönünde koridor açtıklarından bahseden Mizintsev, "Mariupol kentindeki Azovstal metalurji fabrikasında gelişen ve aynı zamanda tamamen insani ilkeler doğrultusunda 19 Nisan 2022'de, TSİ 14:00'ten itibaren Rus Silahlı Kuvvetleri, Rusya tarafına insani bir koridor açtı. Bu amaçla, bir "tam sessizlik modu" getirildi. Tüm askeri operasyonlar durduruldu, Rus Silahlı Kuvvetleri birimleri ve Azovstal'ın çevresi boyunca bulunan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin oluşumları güvenli bir mesafeye çekildi" dedi. İnsani koridorlar için Azovtsal fabrikası çevresindeki koridorlardan bahseden Mizintsev, "Metalurji tesisine yakın bir yerde, üç insani yardım konvoyu 3 ayrı yöne açıldı. İlki Şevçenko caddesinden batı yönüne, ikincisi Pobedy Bulvarı'nın doğu yönünden üçüncüsü Taganrogskaya caddesinin kuzey yönüne. Her insani yardım konvoyunun bir parçası olarak insanları taşımak için 30 otobüs ve araç, tıbbi bakım ekiplerinin de dahil olduğu 10 ambulans, ayrıca her üç yöne de toplantı ve geçici konaklama noktaları konuşlandırılmış, yemek noktaları ve birinci basamak sağlık hizmetleri sağlanmıştır" dedi.

MİZİNTSEV, DİRENİŞLERE 'TESLİM OLMA' ÇAĞRISINDA BULUNDU
Açıklamalarının devamında Azovtsal fabrikasındaki militanlara teslim olması çağrısında bulunan Mizintsev, "İnsani yardım konvoylarının tüm hareket yollarında, Rus Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin oluşumlarıyla birlikte sessizlik rejimini kesinlikle gözlemliyor. Bir kez daha Kiev yönetimini sağduyu sergileyerek militanlara anlamsız direnişe son verme ve insani koridor üzerinden çıkma emrini vermeye çağırıyoruz. Ancak Ukrayna birlik komutanlarının Kiev makamlarından bu tür emir ve talimat alamayabileceğini düşünerek, onları kendi başlarına böyle bir karar vermeye ve silahlarını bırakmaya çağırıyoruz. Rusya Federasyonu liderliğinin, silahlarını bırakan herkese hayatının garanti altına alınmasını, tam güvenliği ve nitelikli tıbbi bakım sağlanmasını garanti ettiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Rusya, silahlarını bırakan ve teslim olan Ukraynalı deniz piyadeleri örneği de dahil olmak üzere, savaş esirlerine karşı insancıl tutumunu, uluslararası insancıl hukuk normlarına tam uyumunu pratikte defalarca teyit etmiştir. Bu sefer de Rus tarafı, savaş esirlerinin muamelesine ilişkin Cenevre Sözleşmelerine uyulmasını garanti ediyor" diye konuştu.

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