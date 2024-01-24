Şanghay açıklarında Türk denizcilerin bulunduğu gemi battı! 21 denizci kurtarıldı | Video
Çin'in Şanghay kenti açıklarında içinde Türk denizcilerin de bulunduğu Omega adlı gemi, Mirabella isimli gemiyle kötü hava koşullarından dolayı çarpıştı. Filikalarla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin diğer gemi tarafından kurtarıldığı açıklandı.
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