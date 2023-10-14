SON DAKİKA: İsrail sivillere güvenli geçiş için 16:00'a kadar süre vermişti! Kara saldırısı olacak mı? | Video

SON DAKİKA İSRAİL FİLİSTİN GAZZE | İşgalci İsrail dünyanın gözünün önünde sürgün ve soykırıma girişti. Gazzelilere bölgeyi terk etmeleri için 6 saat süre vermişti. Sürenin dolmasına dakikalar kala Gazze sınırında İsrail tanklarının konuşlandığı görüldü. İsrail'in bir kara harekatı başlatması ihtimali artarken A Haber'den Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt sıcak bölgede yaşananları dakika dakika aktarıyor. İşte Gazze'de son durum...