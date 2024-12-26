Suriyeli çocukların oyun alanı: "Harabeye dönen lunaparklar" | Video 26.12.2024 | 13:59 Suriye’nin Yermuk Mülteci Kampı’nda çocuklar, Esad rejiminin saldırılarında harabeye dönen lunaparktaki hasarlı dönme dolaba binerek eğleniyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin Yermuk Mülteci Kampı'nda binaların yanı sıra oyun alanları da yıllarca süren çatışmaların izlerini taşıyor. Muhaliflerin yönetime gelmesiyle normalleşme sürecine giren ülkede çocuklar, Esad rejiminde bombalanarak harabeye dönen lunaparkta oyun oynuyor. Yıkıntılar arasındaki dönme dolapta eğlenen çocuklar, tüm zorluklara rağmen umutlarını kaybetmiyor. Hasarlı dönme dolaba binen çocuklar, kabinleri çevirmeye çalışırken her şeye rağmen gülümsemeye devam ediyor. Esad rejiminde yoğun saldırılar altında yaşam mücadelesi veren çocuklar, hayata yeniden tutuluyor.