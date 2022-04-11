Ukraynalılar, saldırılarda çukur oluşan Makariv Köprüsünü kullanmaya devam ediyor | Video
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar ve bombardıman sonucu ağır hasar alan Makariv Köprüsünden geçen araçlar zor anlar yaşıyor.