Ukraynalılar, saldırılarda çukur oluşan Makariv Köprüsünü kullanmaya devam ediyor | Video

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar ve bombardıman sonucu ağır hasar alan Makariv Köprüsünden geçen araçlar zor anlar yaşıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon devam ederken Kiev Oblastında yer alan Makariv de yoğun bombardımana maruz kaldı. Saldırılar sırasında hasar alan Makariv Köprüsünün ortasında iki büyük çukur açıldı. Bölge halkı ise, savaşın ilk günlerinden itibaren saldırılara maruz kalan şehrin girişindeki köprüyü kullanmaya devam ediyor. Araçlar, köprüde oluşan çukurların yanından geçerek şehre giriş- çıkış yapıyor.