Ünlü rapçi Costa Titch sahnede hayatını kaybetti | Video 14.03.2023 | 12:34 Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, müzik festivalinde verdiği konser sırasında sahneden düşerek hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gerçek adı Constantinos Tsobanoglou olan 28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, Johannesburg'daki bir müzik festivalinde verdiği konser sırasında iki kere baygınlık geçirdi. Daha sonra sahneden düşen ve çevredekilerin yardımlarıyla hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Costa Titch'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" denildi.