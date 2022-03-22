Video Dünya Zelenskiy: "Putin ile ilk görüşmemde Kırım ve Donbass konusunu gündeme getirmeye hazırım" | Video
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Zelenskiy: "Putin ile ilk görüşmemde Kırım ve Donbass konusunu gündeme getirmeye hazırım" | Video

22.03.2022 | 09:07

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy batılı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğunu belirterek, Rusya’nın Kırım ve Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk’ı talep etmesine ilişkin konulara değindi.

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Rusya'nın 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy işgale ve son duruma ilişkin batılı medya kuruluşlarına röportaj verdi. Röportajı sırasında, en çok merak edilen konulara açıklık getirerek soruları cevaplandıran Zelenskiy, Rusya'nın Kırım ve Dobass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk'ı talep etmesini değerlendirdi. Konuşması sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, "Başkan olduğumda, topraklarımızın hiçbir bölümünü artık veremeyeceğimizi, Donbas ve Kırım'ı geri almak için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. Bu, bir zaman meselesi. Şimdi bu savaşı ne zaman durdurabileceğimiz sorusu var. Hem Kırım hem de Donbass herkes için zor bir durum. Çıkış yolu bulmalıyız. Çünkü güvenlik talepleri savaşın sonunu getirecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilk görüşmemde, bu konuları gündeme getirmeye hazırım. Ama bu kararın ilk toplantıda verilmeyeceğine de eminim. Güvenliğin garanti altına alınması söz konusu olduğunda, anayasal değişikliklerden ve mevzuattaki değişikliklerden de bahsedeceğiz. Ve bunun hakkında konuşursak her halükarda sadece Başkan tarafından karar verilmeyecek. Bu oldukça uzun bir süreç. Hem Ukrayna Parlamentosu (Rada) hem de Ukrayna halkı karar verecek" ifadelerini kullandı.

"KİMSE RUSYA İLE SAVAŞTA DEĞİL. BURAYA GELDİLER VE UKRAYNA İLE SAVAŞ HALİNDELER"
Kendilerinin Rusya ile savaşmadığını, Rusya'nın kendilerine savaş açtığının altını çizen Zelenskiy, "Rus halkıyla kimse savaşmıyor. Ve kimse Rusya ile savaşta değil. Buraya geldiler ve Ukrayna ile savaş halindeler, biz özellikle burada bulunan Rus ordusuna, askerlerine ve subaylarına karşı savaşıyoruz. Askerlerimiz onların topraklarına girmedi. İkincisi, sıradan insanlarla savaş halinde değiliz ve genel olarak meydanlara çıkmaya korkan, sosyal medyaya girmeye korkan ve Ukrayna'yı desteklemekten dolayı işini kaybetmekten korkan birçok insan var. Fakat Avrupalılar yaptırımlarla savaşabilir. Ekonomik ablukaya başladılar ve diplomasi yoluyla çok sıkı savaş gösteriyorlar. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı bir savaştır. Silah almanıza gerek yok. Rusya, Ukrayna'yı Batı dünyasının bir parçası olarak desteklemiyor. Bizi Sovyet sonrası ya da Sovyet yaşamının bir parçası olarak görüyorlar" dedi.

NATO KONUSUNDA KARŞILIKLI ÇEKİNCELER VAR
Röportajı sırasında kendisine yöneltilen, Ukrayna'nın NATO'ya katılımına Rusya'nın karşı çıkması ve Ukrayna'nın NATO'ya katılım konusunda ısrarcı olup olmadığı sorularını yanıtlayan Zelenskiy, "Bu konuya halterdeki gibi yaklaşırım. Birkaç yaklaşım var. 200 kiloluk bir haltere çıkıp hemen kaldırabileceğinizi sanmıyorum. Ve 200 kilogramdan fazlamız var. İnsanların hayatlarının ağırlığı. Rusya bir komşu, savaşan bir ülke. NATO var, Anayasamızda da bizim katılım arzumuz var. NATO'nun bizi ittifakta görmek konusunda çekinceleri var. Ve bizi orada ve sadece onlarla birlikte gören bazı ülkelerin kararsızlığı var" diyerek NATO konusunda karşılıklı olarak çekincelerinden bahsetti.

"FARKLI SEYİR FÜZELERİ KULLANIYORLAR"
Röportajda, kendisine Ukrayna Devlet Başkanı olmadan önce komedyenlik yaptığı hatırlatılmasının ardından Zelenskiy, "Ben Ukrayna vatandaşıyım" diyerek cevap verdi. Yine gazetecilerin kimden ilham aldığı sorusuna cevap veren Zelenskiy, "Ben Ukrayna halkının hayranıyım. Kimliğimizle, Ukrayna'ya ait olan her şeyle gurur duymamızın zamanı geldi" ifadelerini kaydetti. Rusya'nın, balistik füzeler ve süpersonik füzeler kullandığına dair iddiaların sorulması üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunan Zelenskiy, "Volnovaha'nın artık olmadığını görüyoruz. Neredeyse Gostomen artık hiç yok. Bazı kentlerimiz artık yok. Farklı seyir füzeleri kullanıyorlar. Onları farklı bölgelerden de fırlattılar. Rusya'dan, Belarus'tan. Belarus bunu kabul etti. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko birkaç kez bunun olduğunu söyledi. Size tüm detayları verebiliriz. Nerede, ne tür ve ne zaman kullandıklarını. Ama temelde her gün kullanıyorlar" dedi.

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