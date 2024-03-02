Altında zirve ne olur? Borsa piyasasında son durum ne? İslam Memiş'ten flaş açıklamalar | Video

Altında zirve ne olur? Borsa piyasasında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş flaş açıklamalarda bulundu.