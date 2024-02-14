Bitcoin 50 bin doları aştı! Kripto piyasasında son durum ne? | Video

Bitcoin, iki yıldan fazla bir süredir ilk kez 50.000 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin 50 bin 368 dolara kadar yükseliş gösterdi. Böylece Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolar olan tarihi yüksek seviyesine bir adım daha yaklaşmış oldu. Kripto Para Uzmanı Mehmet Çoban A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.