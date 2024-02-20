Deprem bölgesine 1 milyar liralık yatırım | Video 20.02.2024 | 10:29 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası bölgenin ayağa kalkabilmesi ve enerjinin kesilmemesi için çalışmalarını yürüten Akedaş, deprem bölgesinde 1 milyar liralık yatırım yapıp Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaklaşık 25 bin lokasyonda konteyner ve çadırlara elektrik bağlantısı yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaşanan depremler birçok alanda olduğu gibi bölgenin elektrik altyapısı üzerinde de büyük hasarlara neden olmuştu. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım şirketi yapılan bakım onarım, iyileştirme ve yeni tesis çalışmalarıyla deprem bölgesinde tüketicilerin kaliteli ve kesintisiz enerjiyle buluşması garanti altına alınıyor. Yaşanan depremlerin hemen ardından büyük hasar alan elektrik altyapısını çok kısa sürede ayağa kaldırarak bölgede enerji arzını sağlayan şirket, 6 Şubat'tan günümüze kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekti.

Gerek deprem hasarlarının, gerek ise yıkım çalışmaları ve enkazın zarar verdiği elektrik şebekesi üzerinde çalışmalarını yürüten şirket, geçtiğimiz süre zarfında 734,25 kilometre alçak gerilim hattı ile 304,55 kilometre orta gerilim hattında bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. 124 pano, 120 trafo ile 3 bin 953 direkte bakım onarım çalışmaları yapan şirketin, depremler nedeniyle hasar alan elektrik şebekesi üzerinde yapılan bakım onarım çalışmaları ile şuana kadar yaklaşık 147 milyon lira tutarında harcama yaptığı öğrenildi.

Bakım ve onarım çalışmalarını yanı sıra, yeni tesis ve yatırım çalışmalarını da sürdüren şirket, iyileştirme ve yeni tesis kurulum çalışmaları çerçevesinde ise deprem sonrası süreçte 18,77 MVA kapasiteye sahip 19 trafo binasını devreye alıp, bin 300 kilometre enerji nakil hattının tesisini tamamladı.

Tüketicilerine kaliteli ve kesintisiz enerji arzını sağlayabilmek adına büyük bir gayret içerisinde olan şirket, bu çalışmalar çerçevesinde ise 1 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi.